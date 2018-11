Jacques uit Hulst speelt 350.000 euro bij elkaar, stadsgenoten krijgen helft van de prijs

Jacques uit Hulst wint 175.000 in De Weg naar het Miljoen (foto: Jurgen Jacob Lodder - Nationale Postcode Loterij)

Veertig Hulstenaren uit het postcodegebied 4561 wisten eerder een studioplaats in de nieuwe tv-show te bemachtigen. Zij waren met inwoners van vier andere Nederlandse wijken in de studio. Na de eerste vragenronde bleef de beste kandidaat per wijkvak over. In het vak met Hulstenaren had Jacques de vragen het best beantwoord.

De vijf overgebleven kandidaten begonnen vervolgens aan een tour door verschillende visuele werelden van het programma. In die werelden kregen ze vragen over bijvoorbeeld Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Spelen, termen uit de judosport, kunstwerken in het Louvre of de nummer 1-hit van Kenny B.

Ook bij deze vragenrondes bleek Jacques over de meeste kennis te beschikken en wist op die manier 350.000 euro bij elkaar te spelen.