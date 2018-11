Deel dit artikel:













Auto slaat over de kop en belandt in sloot naast A58

Bij een ongeluk op de A58 is een auto over de kop geslagen en naast de weg in de sloot beland. Dat gebeurde rond 11:45 uur, in de rijrichting naar Vlissingen, net na de Vlaketunnel.

Het ongeluk gebeurde 11:45 uur, ter hoogte van de afrit naar Kapelle. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt. De ambulance die in eerste instantie werd opgeroepen, is niet meer ter plaatse geweest. De bestuurder van de auto is door een bekende opgepikt. De auto raakte beschadigd en is door een bergingsbedrijf uit de sloot getakeld en meegenomen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De nasleep van het ongeluk heeft niet voor hinder gezorgd voor de overige weggebruikers. De hulpdiensten en het bergingsbedrijf konden gebruikmaken van de vluchtstrook. De weg hoefde dus niet te worden afgesloten voor het verkeer. De auto sloeg over de kop en belandde in de sloot (foto: HV Zeeland) Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.