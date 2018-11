'FC Dordrecht vond me te professioneel en te veeleisend'

De Nooijer was bijna zes jaar werkzaam bij FC Dordrecht. Eerst als assistent-trainer en de afgelopen seizoenen als eindverantwoordelijke. "Er zal wel meer hebben meegespeeld dan de redenen die genoemd worden", denkt De Nooijer. "De resultaten zijn natuurlijk niet goed, maar dat heb je bij een club als FC Dordrecht. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Dus ik denk niet dat de resultaten doorslaggevend waren."

Eén overwinning

FC Dordrecht staat op de twintigste en laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De club won slechts één wedstrijd: dat was op eigen veld tegen SC Cambuur (3-1).

De Nooijer heeft veel reacties gehad na zijn ontslag. "Op zo'n dag krijg je heel veel berichten. Van spelers die zeggen dat het niet aan mij heeft gelegen, tot collega-trainers die aanbieden om een keer mee te lopen in de toekomst. Maar ik ga nu even rust nemen, want dit komt natuurlijk wel even aan. Ik heb nog nooit in deze situatie gezeten, dus ik moet even rustig gaan bekijken wat ik nu ga doen. Ik ga in ieder geval een paar keer naar Roemenië, waar mijn zoon Bradley voetbalt."

Honderd duels

Gérard de Nooijer was in exact honderd duels hoofdtrainer bij FC Dordrecht. Zijn resultaten (winst, verlies of gelijkspel) zijn in onderstaande graphic te zien.

Weer aan de slag

De Nooijer is niet bang om werkloos thuis te komen zitten. "Ik heb natuurlijk wel wat opgebouwd de afgelopen jaren en elk jaar met een nieuwe ploeg goed gepresteerd. Ik denk dat vooral ons fantastische seizoen van vorig jaar blijft hangen."