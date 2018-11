Bram Kot vertrekt als trainer van Smerdiek

Bram Kot vertrekt aan het eind van dit seizoen bij Smerdiek (foto: Omroep Zeeland)

Onder leiding van Kot promoveerde Smerdiek afgelopen seizoen naar de 3e klasse van het zaterdagvoetbal. Daarin heeft de Thoolse club het zwaar. Na twaalf wedstrijden bezet Smerdiek de laatste plaats in de 3e klasse B. Doel voor de komende maanden is om in die klasse te blijven.