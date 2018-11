Politie komt twee keer zelfde auto tegen: drankrijders van 16 en 18 jaar betrapt

Blaastest politie (foto: ANP)

Rond 2.30 uur betrapten agenten een 16-jarige bestuurder uit Hoofdplaat. De jongen reed over de Grote Bagijnestraat en vervoerde een groep vrienden. Uit een blaastest bleek dat de jongen onder invloed van alcohol achter het stuur zag. Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed van alcohol en het rijden zonder rijbewijs.

Zelfde voertuig, andere bestuurder

Anderhalf uur later kwamen agenten bij de Zoutestraat in Hulst hetzelfde voertuig tegen. Dit keer werd de auto bestuurd door een 18-jarige vrouw uit Yerseke. Ook nu zaten er meerdere personen in de auto, onder wie de 16-jarige jongen die eerder op de avond betrapt was. Op het politiebureau onderging de vrouw een ademtest. Uit die test bleek dat de vrouw ruim vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en proces-verbaal opgemaakt.

'Hardleerse wegmisbruikers'

Op Facebook schrijft het politieteam Zeeuws-Vlaanderen dat ze afgelopen weekend de handen vol hebben gehad aan 'hardleerse wegmisbruikers'. Vanochtend rond 1.30 uur hielden agenten een 56-jarige man op de Gentsevaart in Kapellebrug aan. De man onderging een ademtest en blies 680 ug/l, drie keer de toegestane hoeveelheid.

Daarnaast hield de politie zondag tot twee keer toe een Pool aan. Hij is één keer aangehouden voor spookrijden in de Westerscheldetunnel. De man bleek tijdens zijn rit onder invloed van alcohol. Ondanks het rijverbod, hield de politie de man later op de avond nog een keer aan. De man bleek nog steeds onder invloed van alcohol.

