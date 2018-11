OM eist celstraf voor Belgische oplichter die Tholenaren geld aftroggelde

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De 32-jarige inwoner van de Belgische plaats Lebbeke stond vandaag in Middelburg terecht voor oplichting en valsheid in geschrifte. Hij zou van juni 2010 tot juli 2011 in totaal 43 mensen hebben opgelicht, die gingen het schip in voor 5.000 tot 87.000 euro. Hij is ook al in 2016 veroordeeld voor oplichtingszaken in België.

Ne bis in idem

De advocaat van de verdachte beriep zich op het feit dat een verdachte niet twee keer voor het zelfde misdrijf kan worden veroordeeld, en vroeg om vrijspraak. De zaak in België overlapte volgens de advocaat namelijk met een aantal gedupeerden en feiten met de zaak die vandaag diende.

Geld verbrast

Volgens het OM heeft hij zijn geld verbrast met allerlei dure uitgaven. Hij zou veel geld hebben uitgegeven aan mode en in de horeca. Verder reed hij rond in een dure BMW en heeft hij ook veel geld over de balk gesmeten in een casino in Saint Tropez. Het zou in totaal gaan om meer dan 1 miljoen euro.

De rechter doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.