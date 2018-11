Zeeuwse deur staat open voor de komst van een tweede kerncentrale

De PZEM wil graag haar expertise en ervaring delen op het gebied van kernenergie, maar vindt wel dat de politiek aan zet is, volgens PZEM-directeur Frank Verhagen. De PZEM is voor zeventig procent eigenaar van de kerncentrale in Borssele. "Zoiets kan alleen als het Rijk van gedoogpolitiek naar een actieve voortrekkersrol draait. Zonder overheidssteun gaat het niet, dat zie je ook in de landen om ons heen."

Miljardeninvestering

Ondanks dat het bouwen van een tweede kerncentrale vele miljarden kost, is het volgens Verhagen wél een realistische optie. "Het zijn enorme uitgaven, maar je hebt het wel over een CO2-vrije optie die decennialang meegaat."

Daarnaast gaat het met de kerncentrale na jaren verliesgevend te zijn geweest, weer de goede kant op. "Kernenergie blijft competitief. Verdienen aan een kerncentrale was lastig door de lage energieprijs van de afgelopen jaren, maar sinds kort wordt er weer verdiend aan kernenergie."

De kerncentrale in Borssele (foto: Omroep Zeeland)

Naast Borssele zijn ook de Eemshaven in Groningen en de Maasvlakte bij Rotterdam in beeld voor een tweede kerncentrale. Op die locaties mogen nu geen woningen of andere bedrijven worden gebouwd, het mag alleen als boerenland gebruikt worden. Borssele heeft wel wat voordelen ten opzichte van de ander plekken: expertise van de huidige kerncentrale en de opslag voor radio-actief afval, de Covra, ligt naast de deur.

Huidige centrale langer openhouden

Behalve het idee voor een tweede kerncentrale, is het langer open houden van de huidige centrale ook een goede optie volgens het Zeeuwse energiebedrijf. "De huidige kerncentrale mag tot 2033 open blijven. Verlengen is zeker een mogelijkheid. Daar is wel veel studie en draagvlak voor nodig."

Algemeen directeur Frank Verhagen is dus blij dat er weer over kernenergie gesproken kan worden, maar voordat de eerste spa de grond in kan, zijn er nog vele gesprekken te gaan. "Wij staan er open voor en gaan graag de discussie aan, het zou fantastisch zijn voor de Zeeuwse economie."

Borssele II in 2012 van tafel

Vorige week bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer een voorstander is van een tweede kerncentrale. Toch is het nog maar de vraag of die er komt. De plannen voor een tweede kerncentrale, de Borssele II, werden in 2012 van tafel geveegd. De potentiële kerncentralebouwers eisten vanwege de grote financiële risico's toezeggingen van de overheid over het terugverdienen van hun investeringen, maar de regering weigerde simpel gezegd om daarvoor de portemonnee te trekken.

Nu is kernenergie weer terug op de agenda, deels vanwege een VN-rapport over klimaatverandering waarin kernenergie als mogelijke oplossing genoemd wordt. Maar de problemen van 2012 zijn ook nu nog actueel. "Het rijk moet van een soort gedoogpolitiek echt een actieve trekkersrol gaan vervullen, want anders gebeurt het gewoon niet", beaamt ook PZEM-directeur Verhagen. De vraag is alleen of de huidige regering wél bereid is om de portemonnee te trekken voor de Borssele II.

