Dit is waarom deze boer zijn eigen bijen kweekt

De metselbij wordt geoogst, gewassen en in de koelkast gezet. Daar worden ze bewaard tot het voorjaar. "We begonnen drie jaar geleden met zo'n 600 bijen. Inmiddels zijn het er duizenden en daar zijn we heel blij mee", vervolgt Bastiaan. Hij is een pionier op dit gebied in Zeeland. "Het is wel eens lastig dat we onze kennis ergens anders vandaan moeten halen, maar inmiddels gaat ons dat goed af en zien we toekomst met vertrouwen tegemoet."

Langer seizoen

Bastiaan Dikker runt het bedrijf samen met zijn ouders. Ooit begonnen zij als akkerbouwers, maar stapten over op asperges. Om het risico te spreiden kwam daar drie geleden de blauwe bes bij. "Ik ben daar zelf een liefhebber van", zegt Bastiaan. "Maar het is vooral ook bedoeld om het seizoen te verlengen dat er op ons bedrijf gewerkt kan worden. Door de teelt van asperges was die periode slechts drie maanden. Door de blauwe bes is dat nu acht maanden."

Solitaire metselbijen stichten geen volk, kennen geen werksters en produceren geen honing. Er is dus ook geen koningin. De metselbij leeft alleen en bouwt en bevoorraadt het eigen nestje zonder hulp van soortgenoten. Als nestplaats wordt meestal een gangetje in hout, stengels of steen gekozen. Vaak gebruiken zij ook kunstmatige nestgen. Nadat het eitje is gelegd en de ruimte gevuld is met stuifmeel wordt elke nestcel afgesloten met een wandje dat bestaat uit leem of zand. Als afsluiting wordt de nestingang dichtgemetseld.

Om de kwaliteit te verhogen van die blauwe bes is het belangrijk dat er kruisbestuiving plaatsvindt. "Door de gewone bijen en de hommels gebeurde dat te weinig", legt Bastiaan uit. "De solitaire metselbij is eigenlijk ideaal voor dit werk. Dit insect vliegt alleen in de directe omgeving, in tegenstelling tot een bijenvolk dat een aantal kilometer bestrijkt."

Ongevaarlijk

Doordat de metselbij dichtbij blijft en maximaal een centimeter groot is, is het beestje ideaal om met stuifmeel de bloemetjes van de blauwe bes te bestuiven. "Bijkomend voordeel is daarnaast dat de metselbij niet kan steken, en dus ongevaarlijk is voor mijn medewerkers", aldus Bastiaan.