Zeeuwse zaken in Opsporing Verzocht

Presentatrice Anniko van Santen van het programma Opsporing Verzocht (foto: Facebookpagina Opsporing Verzocht )

Zo zoekt de politie naar de drie mannen die op zondagavond 9 september hebben ingebroken in een woning aan de Tramstraat in Koudekerke. Het drietal is vastgelegd door verschillende bewakingscamera's.

Kaasboer en krantenbezorger

Ook vastgelegd op een bewakingscamera is de man die in de vroege ochtend van zaterdag 22 september in Axel twee mensen lastig viel. Hij belaagde rond 06.00 uur op de Markt van Axel een kaasboer met een metalen buis. Enkele minuten later was een krantenbezorger het slachtoffer. Die moest zijn fiets afstaan aan de nog onbekende man.

De live uitzending van Opsporing Verzocht is op dinsdag rond 20.30 op NPO1. Een dag later is er de herhaling, rond 12.00 uur op NPO2.

Lees ook: