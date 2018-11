Prestaties en lol gaan hand in hand bij voetbalvrouwen Sparta/JVOZ

Ook een treetje hoger zijn ze niet te stoppen in de competitie. Vorige week werd de nummer twee met 10-0 verslagen en na acht duels is er nog geen punt gemorst.

Wie ook maar een paar minuten optrekt met de voetbalsters van Sparta/JVOZ - die hun thuiswedstrijden spelen op het Rotterdamse Kasteel - weet het: dit is een echt vriendenteam dat wel van een lolletje houdt. En de coach is ook niet de beroerdste als hij lachend reageert op de plens water die hij na de achtste winstpartij op rij over zich heen krijgt. Maar de goede sfeer is ondergeschikt aan het hogere doel dat de club nastreeft: zo snel mogelijk uitkomen in de eredivisie.

Doelpuntenmachine Angela Versluis

"Ja, het gaat lekker", lacht spits Angela Versluis uit Veere. "We staan stijf bovenaan en ik heb ook al een paar doelpunten meegepikt. Heerlijk." Die paar goals zijn een understatement, want de teller staat inmiddels al op 22 treffers na acht wedstrijden.

Over haar ambities is ze duidelijk. "Ik wil zo hoog mogelijk komen. Met dit team willen we de eredivisie bereiken. En ooit hoop ik het Nederlands elftal te halen. Fantastisch ook dat de Oranje Leeuwinnen het zo goed doen en zich hebben geplaatst voor het WK."

Het hele radiofragment met Angela Versluis én haar trotse opa hoor je hieronder.

Spits Angela Versluis over ontwikkeling in het vrouwenvoetbal

De voetbalvrouwen van Sparta/JVOZ (foto: Carla Vos)

Trainer Niels Slager heeft na de 7-1 thuiswinst op Berkel 2 een glimlach van oor tot oor. "We liggen op koers om weer te promoveren. Voor de meiden is het ook fantastisch dat ze hier in het stadion mogen spelen en trainen. Om te blijven promoveren en zodoende straks de stap naar de eredivisie te maken hebben we nog wel wat jaartjes nodig, maar we zijn op de goede weg."

Kwaliteitsimpuls

Mogelijk krijgt het team binnenkort opnieuw een kwaliteitsimpuls. Eind deze maand wordt een open selectietraining gehouden, waar talentvolle voetbalsters zich op Het Kasteel kunnen laten zien. "Vorig jaar hebben we er zo een aantal meiden bijgekregen en we hopen dat er dit jaar weer veel goeds tussen zit", vervolgt Slager. "Dan kunnen we straks weer een stap maken."