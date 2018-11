Leden lopen niet warm voor discussieavond biovergister

Ledenvergadering ChristenUnie Reimerswaal in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Statenlid Ria Rijksen van de ChristenUnie liet weten dat van de provincie weinig of niets hoeft te worden verwacht; het is de gemeente zelf die eruit moet zien te komen. Dat beaamde ook Huib Bouwman, fractievoorzitter van de ChristenUnie Reimerswaal: "In 2011 heeft de toenmalige gemeenteraad toestemming gegeven dat er zo'n installatie gebouwd mocht worden, tegenwoordig is de situatie veranderd dat zelfs de hele gemeenteraad tegen dit plan is. Alleen men weet niet hoe ze het bestemmingsplan moeten terugdraaien. Hoe blijf je als gemeente een betrouwbare partner? Door goed overleg? Of door met de botte bijl op tafel te slaan? Die beslissing is aan ons als gemeenteraad."

Lage opkomst

Toch is het lastig debatteren als er maar zes mensen afkomen op de ledenvergadering. Die opkomst valt Bouwman tegen. "Een hoop mensen zijn tegen een biovergister, maar als het dan echt op daden aankomt is er weinig van te merken", zegt Bouwman teleurgesteld. Daarom heeft hij de volgende boodschap: "Mensen kom in actie en weet wat je bedreigt. Met stilzitten bereik je niks dus we moeten met z'n allen iets doen", aldus Bouwman.

Vandaar dat hij het voortouw neemt en binnenkort gaat overleggen met de gemeenteraad welk standpunt zij gaan innemen en hoe ze dat gaan brengen aan Engie die de biovergister wil bouwen in Rilland.

