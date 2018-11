MZC'11 stuurt trainer Van der Zouwen weg

Arie van der Zouwen is ontslagen bij MZC'11 (foto: Joep Zoeteweij)

Afgelopen weekend verloor MZC'11 met 0-4 op eigen veld van koploper Terneuzense Boys. De ploeg staat nu laatste in de 2e klasse E.

Chef-kok in snackbar

"Arie is een uitstekende trainer en dat meen ik oprecht', zegt voorzitter Roland Bakx. "Hij is eigenlijk te goed voor ons, vergelijk het maar met een chef-kok die in een snackbar werkt."

Toch neemt de club afscheid van Van der Zouwen. "Er is te weinig chemie met de groep jonge spelers. En we hebben niet de overtuiging dat het nog goedkomt. We willen nu het tij nog keren", aldus Bakx.

Edwin Kriens

Assistent-trainer Edwin Kriens zal dinsdag de training voorbereiden. Of Kriens het seizoen ook afmaakt in Zierikzee is nog niet duidelijk volgens Bakx.

Van der Zouwen neemt dinsdag afscheid van de club en de spelers. Hij was aan zijn tweede seizoen bezig bij MZC'11. Daarvoor was Van der Zouwen trainer bij Kloetinge.