Zeeland wordt wakker: VR-bril, biovergister en Opsporing Verzocht

Ouderen met dementie krijgen met een speciale VR bril filmpjes te zien (foto: Omroep Zeeland )

VR-bril

Virtual Reality inzetten bij dementerenden om onrust en angst weg te nemen en zelfs depressie te verlichten. Dat is het doel van Marloes Henderikx uit Goes.

Huib Bouwman, CU-raadslid in Reimerswaal en inwoner van Rilland. Hij is fel tegen de biovergister. (foto: Omroep Zeeland)

Biovergister

Het houdt de gemoederen in Rilland bezig: de mogelijke komst van een biovergister. Jaren geleden was de toenmalige gemeenteraad vóór, de huidige raad is tegen. Reden voor de ChristenUnie om samen met de leden de politieke koers in deze ingewikkelde situatie te bepalen. Debatteren bleek lastig, want er kwamen maar zes mensen af op de ledenvergadering.

Opsporing Verzocht (foto: FB Opsporing Verzocht)

Opsporing Verzocht

De politie laat vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden zien van een inbraak in Koudekerke en een mishandeling en beroving in Axel.

Meeuw in de haven van Colijnsplaat (foto: Lia van de Corput)

Weer

Het wordt een grijze en koude dag. Het is bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag komt de temperatuur uit op zo'n 4 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.