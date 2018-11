Feyenoord kijken alsof je erbij bent, vanuit je stoel in Vlissingen

Voetbalwedstrijd in De Kuip

Zeven bewoners van woon-zorgcomplex Scheldehof in Vlissingen doen mee aan het onderzoek. Zij krijgen een speciale bril op waarop een filmpje te zien is over iets dat ze leuk vinden. Bij Meneer Van der Hilst is dat een voetbalwedstrijd van Feyenoord in De Kuip.

Virtual Reality heeft op verschillende manieren zin volgens Hendrikx. "Het voorkomt verveling en kan zo zorgen dat cliënten rustiger en vrolijker zijn. Het kan ook helpen bij ontspannen en mensen zo de natuur laten beleven."

Verwarrend of niet

Vraag is of het juist voor mensen met dementie niet verwarrend werkt, zo'n virtuele wereld. Henderikx zegt dat het voor mensen met vergevorderde dementie misschien niet zo prettig is. Maar dat het voor veel dementerenden wel fijn kan zijn om even ergens anders te zijn. Het kan volgens haar gespreksstof opleveren en herinneringen van vroeger naar boven brengen.

Vijf studenten doen het onderzoek. Zij kijken hoe de ouderen zich voor het filmpje gedragen, tijdens en daarna. Het onderzoek loopt pas een paar weken, dus is het nog te vroeg om al conclusies te trekken. Wel valt de studenten één ding op. Bewoners reageren heel verschillend.

Virtual Reality wordt al ingezet in de zorg. Bijvoorbeeld bij mensen met angststoornissen, zoals pleinvrees. Door zo'n bril kunnen zij dan bijna letterlijk voelen hoe het is een plein over te steken, zonder het in het echt te hoeven doen. Het kan helpen bij het overwinnen van de angst, zeggen sommige onderzoekers. Maar bij deze groep, dementerenden, is er in Nederland nog niet veel onderzoek gedaan op dit gebied.

Laatste levensfase

Henderikx denkt dat virtual reality voor nog meer mensen een mooi hulpmiddel kan zijn. "Denk aan mensen die slecht te been zijn, amper nog buiten komen. Of aan mensen in hun laatste levensfase, bijvoorbeeld in een hospice. Ook zij kunnen hier baat bij hebben."

Het onderzoek loopt nog tot eind december.

Ouderen met dementie krijgen met een speciale VR bril filmpjes te zien (foto: Omroep Zeeland )