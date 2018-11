Letty Demmers terug naar Zeeland: dit keer als waarnemend burgemeester van Noord-Beveland

Letty Demmers op de boulevard in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Demmers (D66) was van 2013 tot 2016 waarnemend burgemeester van Vlissingen. Ze verving toen René Roep die aftrad vanwege commotie over zijn declaratiegedrag. Vóór haar burgemeesterschap in Vlissingen was Demmers korpschef van de politie in Zeeland.

In 2015 was Letty Demmers door leden van D66 verkozen tot landelijk partijvoorzitter. Die functie combineerde ze met haar burgemeesterschap in Vlissingen en Veldhoven. Vorige maand volgde Anne-Marie Spierings Demmers op als voorzitter van D66.

Demmers en Delhez ruilen

Letty Demmers is nu nog waarnemend burgemeester in de gemeente Veldhoven. De gemeente waarvan Delhez dus volgende week de nieuwe burgemeester wordt. Demmers start op 27 november als waarnemend burgemeester van Noord-Beveland. De datum voor haar installatie en beëdiging wordt zo spoedig mogelijk bepaald.

Loopbaan Letty Demmers

1994-1997 Wethouder Bergen op Zoom 1997-2002 Burgemeester Reusel-de Mierden 2002-2009 Burgemeester Best 2009-2013 Korpschef regiopolitie Zeeland 2013-2016 Waarnemend burgemeester Vlissingen 2017-2018 Waarnemend burgemeester Veldhoven