Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Letty Demmers waarnemer Noord-Beveland

Letty Demmers is benoemd tot waarnemend burgemeester van Noord-Beveland. Dat is vanochtend bekendgemaakt. Demmers volgt tijdelijk Marcel Delhez op, die per 27 november 2018 is benoemd als burgemeester van Veldhoven.

Letty Demmers op de boulevard in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland) Demmers (D66) was eerder waarnemend burgemeester van Vlissingen. Daarvoor was ze korpschef van de Zeeuwse politie. Ze is nu nog waarnemend burgemeester in de gemeente Veldhoven. De gemeente waarvan Delhez dus volgende week de nieuwe burgemeester wordt. Demmers start op 27 november als waarnemend burgemeester. De datum voor haar installatie en beëdiging wordt zo spoedig mogelijk bepaald.