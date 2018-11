De Reu tekent voor 300 miljoen euro aan klimaatmaatregelen

Nieuw akkoord voor aanpak klimaatverandering (foto: Omroep Zeeland / J. Baas)

Idee achter het akkoord is dat gemeentes, waterschappen en provincies zelf in beeld brengen wat er nodig is om hun gebied klimaatbestendiger te maken. De afspraak is dat ze dat uiterlijk in 2020 doen en dat ook weten welke maatregelen er nodig zijn. Volgend jaar is er ruim 26 miljoen beschikbaar voor het verzamelen van kennis en het starten van proefprojecten.

Stad ontwricht

Vanwege de klimaatverandering is het volgens alle partijen nu nodig om na te gaan denken over maatregelen. Uit het akkoord: "De effecten van klimaatverandering treden sneller op dan voorzien. Stad en land worden ontwricht door te veel of te weinig water. Dit treft inwoners, bedrijven, onze natuur en onze economie."

Ben de Reu tekent voor 300 miljoen aan klimaatregelen (foto: Provincie Zeeland)

Provinciebestuurder Ben de Reu: "Ik ben hier natuurlijk heel blij mee want bij zo'n grootschalige maatschappelijke opgave als klimaatverandering is het zaak dat we het én samen doen én dat er geld beschikbaar is om de juiste dingen te kunnen doen."

Juist ook hier

Volgens De Reu is het nodig om nu actie te ondernemen. Juist ook hier. "In Zeeland zijn we ons ervan bewust dat de gevolgen van klimaatverandering alles en iedereen raken. Denk aan verdroging of verzilting in de landbouw en natuur of juist overlast in de stad of op het platteland door extreme en langdurige buien."

"Door hitte kunnen sluizen of bruggen vast gaan zitten. Daarom werken we ook in Zeeland gezamenlijk met overheden, kennisinstellingen en bedrijven aan klimaatvraagstukken. Voor de uitwerking is ook heel veel geld nodig. En het is goed en nodig dat dit akkoord er ligt", aldus De Reu.