Doorstart van VDS Staalbouw mislukt, overnamekandidaten haken af

Het terrein van VDS Staalbouw (foto: VDS)

Volgens curator Benne van Leeuwen heeft een gedeelte van de 80 werknemers een nieuwe baan. "Ik verwacht dat van de overgebleven werknemers ook een groot aantal aan de bak komt, want er is een tekort in de sector."

Verlies op grote projecten

Het bedrijf kwam in de problemen door een flink verlies op grote projecten. Eind september werd VDS door de rechtbank failliet verklaard. In de weken die volgden zijn er volgens Van Leeuwen gesprekken geweest over een overname. "Drie partijen hadden serieuze interesse, maar door onder andere onderhuurders in het bedrijfspand en de complexiteit qua locatie zijn alle kandidaten afgehaakt."

VDS Staalbouw maakte vooral staalconstructies voor de offshore-industrie en bruggen, zoals die van de Bierkaai in Hulst en de Hefbrug in Rotterdam. VDS had meerdere vestigingen in Rotterdam en Ridderkerk. De bedrijfsgebouwen zijn overgenomen door Van Hee Beheer.

Staalconstructie op de Bierkaai in Hulst (foto: Omroep Zeeland)