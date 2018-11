Politie vindt duizenden euro's na achtervolging, vijf mannen aangehouden

Een politieagent controleert de papieren van een automobilist (archief). (foto: ANP)

Agenten zagen de mannen in twee auto's op de Groote Markt in Sluis. Volgens de politie maakten ze op een verdachte manier contact met elkaar. Toen de agenten de twee voertuigen wilden controleren, reed één auto weg. In de auto die wel gecontroleerd kon worden zat een 35-jarige man uit Schiedam. Omdat zijn papieren in orde waren, mocht hij verder rijden.

Eerder in contact met politie

Later zagen de politieagenten de twee voertuigen weer bij elkaar rijden op de Draaibrugseweg in Aardenburg, zo'n vijf kilometer van de plek waar de auto's eerst gezien zijn. Dit keer werd de andere auto aan de kant gezet en de vier inzittenden gecontroleerd. Uit onderzoek van de politie bleek dat de vier inzittenden eerder in contact met de politie zijn geweest.

In eerste instantie werd alleen de 38-jarige man uit het Belgische Deurne aangehouden, omdat hij gesignaleerd stond voor de autoriteiten in zijn land. Later zijn de andere mannen ook aangehouden, omdat ze duizenden euro's op zak hadden en niet konden verklaren waarom ze zo veel geld bij zich hadden. De auto én de duizenden euro's zijn in beslag genomen. De verdachten zijn naar een politiecel overgebracht.

'Behoorlijk geldbedrag'

Omdat politieagenten het vermoeden hadden dat de Schiedammer die eerder was gecontroleerd tóch iets met de aangehouden verdachten te maken had, werd andere politieteams gevraagd uit te kijken naar zijn voertuig. De politie trof hem aan op de Nieuwlandseweg in Arnemuiden. Ook in zijn auto werd volgens de politie een 'behoorlijk geldbedrag' gevonden waar de Schiedammer geen verklaring voor had. Ook hij is aangehouden en naar een politiecel gebracht.