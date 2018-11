Hij heeft minder en kleinere uien, toch heeft deze boer nog geluk gehad

Naast de uien, die de zwaarste klappen kregen te verduren, is het voor boeren over het algemeen een slecht jaar. Ook gewassen als aardappelen, suikerbieten en winterpeen zijn slecht gegroeid. Boeren die nog konden beregenen konden de schade beperken, maar wie dat niet kon moest lijdzaam toezien. "Ik heb nog een klein beetje geluk gehad en heb toch nog wat uien. Er zijn ook collega's die alles omgeploegd hebben. Werk voor niks dus", zegt David Coppoolse uit Gapinge.

Slechte oogst, goede prijs

Zowel in Nederland als in de rest van Europa is het warm en droog weer geweest. Doordat er minder aanbod is en de vraag gelijk blijft, stijgt de prijs van de uien dit jaar, soms wel tot vijftig euro per 100 kilo voor een goede partij grove uien. "Voor mij compenseert dat mijn slechte oogst niet. Normaal haal ik ruim vijftig ton per hectare van het land, nu was dat tien. Mijn uien zijn ook kleiner en leveren dus minder op", zegt Coppoolse. "Boeren die meer van hun land hebben gehaald, die hebben dit jaar geluk", zegt hij.

De uien van Coppoolse zijn inmiddels opgehaald door een verwerkingsbedrijf. "Met anderhalve vrachtwagen was mijn schuur leeg, in een ochtend. Normaal duurt dat twee dagen. Toch ben ik blij, zo hoef ik er niet meer elke dag tegenaan te kijken."