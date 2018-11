Eis: Anderhalf jaar cel voor stelende butler

Huis ter Duin in Noordwijk (foto: ANP)

Op die manier heeft de verdachte een echtpaar en de hoteleigenaar van juwelen beroofd, bekende hij vandaag bij de rechtbank in Den Haag. Hij vertelde aan de rechtbank dat hij net zo luxe wilde leven als de bezoekers van het hotel waar hij werkte. Net als de hotelgasten wilde hij reizen maken, "maar daar was wel geld voor nodig."

De butler ontkende tijdens de rechtszaak dat hij ook familiejuwelen van een bejaarde dame heeft gestolen, maar de officier van justitie acht wel bewezen dat hij een deel van haar collectie heeft verkocht. Met alle strafbare feiten heeft hij volgens de officier van justitie 465.000 euro verdiend. De eis is dat hij dat geld terugbetaalt aan de Staat.

De butler was persoonlijk assistent van de hoteleigenaar. Zo kreeg hij juwelen en diamanten van hotelgasten in handen. De praktijken kwamen twee jaar geleden aan het licht toen de butler een exclusieve halsketting aanbood bij een juwelier in Amsterdam. De juwelier herkende het sieraad, omdat hij het ooit zelf had verkocht. Hij nam contact op met de koper. Die gaf aan het sieraad niet te willen verkopen, maar alleen aan de butler in bewaring had gegeven.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.