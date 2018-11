Eén jaar cel en vier jaar rijontzegging voor veroorzaker ongeluk Terneuzense Stefanie

De ouders van Stefanie van Houcke (foto: Omroep Zeeland)

Twee weken geleden eiste de officier van justitie achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van vier jaar. Dat komt praktisch op hetzelfde neer als de uitspraak van vandaag.

Roekeloos rijden

"Ik had het liefst drie jaar cel en vijf jaar rijontzegging gehad voor de dader", zegt Simon van Houcke. "Stefanie en wij hebben immers levenslang. Bovendien schat ik de kans op herhaling groot in. De man is ook al eerder veroordeeld voor roekeloos rijden."

Op de fiets in Amsterdam

De 32-jarige Stefanie van Houcke fietste op 28 maart 2017, zoals iedere morgen, naar Tuvalu Media in Amsterdam waar ze werkte als officemanager. Onderweg werd ze geschept door een auto en kwam ten val op haar hoofd.

In coma

Ze lag acht weken in coma, onderging twaalf operaties en begon toen aan de lange weg naar herstel. Inmiddels woont Stefanie in een appartement in Terneuzen, dicht bij haar familie, waar ze 24 uur per dag zorg krijgt. Lichamelijk gaat ze langzaam vooruit, maar geestelijk blijft die vooruitgang achter.

Stefanie voor het ongeluk (foto: Familie Van Houcke)

Simon van Houcke denkt niet dat ze in hoger beroep gaan tegen de opgelegde straf. "Dat gaat weer een lange weg worden. Het zou prettig zijn als we die hele rechtszaak kunnen afsluiten. Maar de kans dat de tegenpartij in hoger beroep gaat, is best groot."

Stichting Steef4all

De familie en vrienden van Stefanie steken hun energie liever in de net opgerichte stichting Steef4all. Stefanie heeft behoefte aan intensievere en professionelere hulp. In Nederland is de hulp voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel voor mensen boven de dertig jaar nauwelijks beschikbaar. De familie wil Stefanie daarom laten behandelen in het Shepherd Center in Atlanta.

