Heerema Vlissingen ontspringt de dans in grote bezuinigingsslag

Culzean Wellhead jacket onderweg (foto: Foto: Heerema)

Heerema Fabrication bouwt in Vlissingen jackets, onderstellen voor boorplatforms. Dit is de enige activiteit die het bedrijf met in totaal vier locaties zal behouden. De werven in Zwijndrecht, Engeland en Polen worden afgestoten. Voor de werf in Zwijndrecht is waarschijnlijk een overnamekandidaat, maar de 56 mensen die op het kantoor werken daar zijn hun baan kwijt.

Slechte jaren

Heerema is actief in de offshore-sector en maakt in Vlissingen onder andere onderstellen voor boorplatforms. Vanwege de dalende olieprijs wordt in die sector nog nauwelijks geïnvesteerd. Vorig jaar leed de Heerema Fabrication Group voor het tweede achtereenvolgende jaar verlies. Op de locatie in Vlissingen verdwenen de afgelopen twee jaar al zo'n honderd banen.

Gisteren was het bedrijf in Vlissingen-Oost het decor van een staking in de metaalsector. Metaalwerkers uit heel Zuidwest-Nederland verzamelden zich voor de poort van Heerema, ze eisen een betere cao en hoger salaris.

Lees ook: