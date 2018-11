Politie waarschuwt voor oplichters die om 1 cent vragen via WhatsApp; 'Doe het niet!'

WhatsApp (foto: Omroep Zeeland)

Het is volgens de politie 'schering en inslag'. De oplichters doen zich voor als koper van tweedehands artikelen, bijvoorbeeld op Marktplaats.nl of het prikbord van ZeelandNet. De 'koper' vraagt om verder te communiceren via WhatsApp, beweert wel vaker opgelicht te zijn en eist daarom dat je eerst via een Tikkie of een vergelijkbaar betaalverzoek een bedrag van 1 cent overmaakt. Dit is echter een geval van wat Phishing genoemd wordt.

'Die ene cent'

Je krijgt dan dus een link toegestuurd via WhatsApp naar een site die zich voordoet als die van jouw bank, maar zodra je jouw gegevens hebt ingevuld, hebben de oplichters die ook. Ze gebruiken die gegevens om in te loggen bij jouw bank en je rekening te plunderen.

Volgens de politie voldoen veel mensen aan dit verzoek, omdat ze denken dat je je aan één cent geen buil kunt vallen. "En dát is precies waar de oplichters op uit zijn. Die ene cent kan je je bankrekening kosten!", schrijft de politie in een waarschuwing.

Te laat

De politie adviseert om nooit in te gaan op dit soort verzoeken. Als het al te laat is, dan vraagt de politie je om meteen aangifte te doen en daarbij zoveel mogelijk gegevens aan de politie te geven over de oplichter die jou geld afhandig heeft gemaakt.