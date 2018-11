'Het is prachtig om meiden hun voetbaldroom zien te verwezenlijken'

'Het leukste wat er is'

Schuurbiers steekt als teamanager veel tijd en moeite in het begeleiden van de speelsters van Sparta/JVOZ. "Ik vind dit het leukste wat er is. Ik doe het naast het eigen bedrijf dat ik heb, dus maak vaak lange dagen. Maar zolang het leuk is, vind ik dat niet erg", lacht Schuurbiers.

Eredivisie

De lat voor de vrouwen ligt hoog. Na één promotie gaan ze aan kop in de tweede klasse, maar het doel is de eredivisie. "Ja, ik ben van plan dat mee te maken. Ik wil hier blijven zolang als Sparta/JVOZ blijft bestaan. Het is prachtig om meiden hun voetbaldroom te zien verwezenlijken. Ik hoop echt dat ik met Sparta/JVOZ die volgende stap kan maken."

Het hele radio-interview met Jonneke Schuurbiers hoor je hieronder.

Jonneke Schuurbiers met Niels Slager op de bank bij Sparta/JVOZ (foto: Carla Vos)

Jonneke Schuurbiers in haar element bij Sparta/JVOZ

Lees ook: