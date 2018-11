'Virtual reality is geen oplossing, maar een aanvulling'

Maar tegelijkertijd zegt WVO Zorg ook dat dit niet in de plaats komt van zorgpersoneel. De virtuele wereld aanbieden op deze manier is een aanvulling op de zorg voor dementerenden. Het zal nooit het menselijk contact vervangen en ook niet de echte uitstapjes met familie of kennissen.

Dementie komt door vergrijzing steeds vaker voor. In Zeeland wonen op dit moment 7000 mensen met dementie, over tien jaar is dat aantal gestegen tot ruim 9500, stelt GGD Zeeland.

Waardevol

Er wordt volop onderzoek gedaan naar de oorzaak van dementie en ook naar het voorkomen of vertragen van het ziektebeeld. Ook wordt er gekeken naar hoe het leven van dementerenden zo waardevol en plezierig mogelijk kan worden ingevuld. Daar is het onderzoek in Scheldehof er één van.

De resultaten van dit onderzoek worden begin volgend jaar verwacht.

