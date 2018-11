Voormalig astronaut Lodewijk van den Berg heeft handige tips voor scholieren

De CanSat competitie is een wedstrijd voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. In deze competitie maken de deelnemers in teams een satelliet (Sat) ter grootte van een frisdrankblikje (Can). De satelliet bestaat in ieder geval uit een microprocessor, sensoren, een radiozender, een parachute, een batterij en eventueel extra onderdelen die nodig zijn voor de missie. De satelliet wordt gelanceerd met een raket tot een hoogte van ongeveer 1 km. Op die hoogte verlaat de CanSat de raket en voert het de missie uit. Een parachute moet ervoor zorgen dat de CanSat weer onbeschadigd landt.

Handige tip

De leerlingen van het Lodewijk College willen met de satelliet onder meer de luchtkwaliteit meten. Volgens VWO-leerling Joris Matthijs is het bezoek van Lodewijk van den Berg best wel handig. "Hij weet heel veel van satellieten en heeft ons op een idee gebracht een backup in de satelliet te maken, daar hadden we helemaal niet aan gedacht." De satelliet wordt 23 januari getest.