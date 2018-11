ZB Planbureau verdwijnt, provincie richt nieuw datacenter op

Het huidige personeel van ZB Planbureau gaat mee naar het nieuwe datacenter. Net als het personeel van het Kenniscentrum Kusttoerisme van de HZ. Ook dat onderzoeksbureau wordt onderdeel van het nieuwe project. Binnenkort wordt iemand aangesteld, een kwartiermaker, die het idee van het datacenter gaat uitwerken. vertelt provinciebestuurder Ben de Reu:

Het ZB Planbureau ligt onder vuur sinds de publicatie van het rapport de Staat van Zeeland. Daarin werd gesteld dat 28.000 Zeeuwen de afgelopen jaren van het platteland naar de stad zijn verhuisd. Het bleek in werkelijkheid om 7.000 mensen te gaan.

Twijfel

Die fout heeft voor veel ophef gezorgd in Zeeland. Het provinciebestuur schreef eerder dat 'de twijfel over de onderbouwing en de juistheid van de analyse en aanbevelingen in belangrijke mate afbreuk doen aan de bruikbaarheid van het rapport'.

Samenwerking met CBS

Hoe dat center er uit gaat zien en waar het komt en wat het kost, is nog niet bekend. Binnenkort wordt er dus iemand aangesteld die het idee verder gaat uitwerken. Cruciaal volgens het rapport van Berenschot is de samenwerking met het CBS, die kan zorgen voor een 'schat aan informatie'. Ook wordt er gepleit voor het inwinnen van informatie bij de provincie Limburg die al een dergelijk data center heeft.

'Beleid op basis van harde cijfers'

Het nieuwe datacenter gaat gegevens aanleveren over Zeeuwen op gebieden als werk, inkomen en gezondheid. Op basis daarvan maakt de provincie dan weer beleid. Volgens De Reu is juist daarom ook samenwerking met CBS belangrijk: "Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van huizen. Hoeveel we er gaan bouwen en hoeveel er nodig zijn. De cijfers daarvoor kan dat center aanleveren."

Volgens plan moet het er in 2020 zijn.

ZB Planbureau (foto: Omroep Zeeland)

