Estée stelt vraag in Tweede Kamer

In de Tweede Kamer was vanmiddag het allereerste Kindervragenuurtje. Vijf kinderen van basisscholen uit het hele land kwamen aan het woord, onder wie Estée Pattipeiluhu van ABS Middelburg. Ze stelde een vraag over het gebrek aan pleeggezinnen.

Het antwoord kwam van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Volgens hem voert de overheid actie om meer pleegouders te werven. De vragen werden vanmorgen officieel aangekondigd via de website van de Tweede Kamer: - Estée Pattipeiluhu (Groep 8 van de ABS in Middelburg) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de kwestie dat er veel ouders zijn die niet voor hun kinderen kunnen zorgen, het gebrek aan pleeggezinnen en het verbeteren van de pleegzorg in algemene zin. Het Kindervragenuurtje werd vandaag gehouden voorafgaand aan het vragenuur van de Tweede Kamer. Daarin stellen politici iedere week vragen over actuele onderwerpen. Minister de Jonge geeft antwoord (foto: Omroep Zeeland)