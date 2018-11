'Alleen in Afrika willen ze onze kleine Zeeuwse uitjes nog hebben'

Bij verwerkingsbedrijf Monie in Nieuwdorp rollen de kleine uien over de band. "We halen nu veel uien op in de buurt bij boeren. Uiteindelijk gaan ze naar landen in Afrika, daar is vraag naar de kleine uien", zegt mede-eigenaar Eric Moerdijk. Toch is het niet vanzelfsprekend dat hij makkelijk van zijn kleine uien af komt. Niet alle afnemers zitten erop te wachten en dan kost het veel tijd en overtuigingskracht om ze de kleine uien van dit seizoen toch te verkopen.

Grotere uien komen uit het noorden

Normaal gesproken koopt het verwerkingsbedrijf de uien voornamelijk bij Zeeuwse boeren, maar nu worden er ook uien uit de rest van het land gekocht: "In het noorden van het land is het een stuk beter geweest. De uien die daar geoogst zijn, zijn een stuk groter. Daar is vraag naar en die kan ik goed verkopen. Daarom haal ik ze dit jaar ook daar vandaan", zegt Moerdijk.

Het blijft spannend of er genoeg uien beschikbaar zijn. Zo niet, dan moet ik het personeel met vakantie sturen" Eric Moerdijk - uienverwerker Monie

Momenteel heeft het verwerkingsbedrijf genoeg werk voor het personeel. De vraag is of dat het hele jaar zo blijft. Normaal gesproken verwerkt het bedrijf een jaar rond uien, maar door de slechte Zeeuwse oogst, is het maar de vraag of er voor een jaar rond werk is. "Het blijft spannend of er genoeg uien beschikbaar zijn. Zo niet, dan moet ik het personeel met vakantie sturen. Dan moeten we in het ergste geval een paar weken dicht", zegt hij.

