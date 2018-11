'Oude olievelden en lage olieprijs fnuikend voor Heerema'

(foto: Omroep Zeeland)

Olie

Heerema maakt onder meer onderstellen voor platforms waarmee naar olie wordt geboord. De olievelden in de Noordzee zijn oud en de olieprijs is laag. Maar omdat er in de Noordzee nog jaren olie zal worden gewonnen verwacht vakbondsbestuurder Piet Verburg van het CNV geen verdere gevolgen voor de vestiging Vlissingen-Oost.

Klap

Over de situatie bij Heerema in zijn algemeen zegt Verburg: "Opnieuw een klap voor het bedrijf. Na eerdere saneringen en ontslagen in Vlissingen en Zwijndrecht dacht de directie het lek boven te hebben. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn".

Tegenwind

Het gaat slecht met de oliewinning, maar de bouw van windmolenparken op zee is booming business. Het overstappen op de fabricage van onderstellen voor windmolens is misschien een mogelijkheid voor Heerema om weer kleur op de wangen te krijgen. "Maar ik zie ook bedrijven die in die sector met de nodige tegenwind kampen", zegt Verburg.

