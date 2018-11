Bewakingsbeelden uit Axel en Koudekerke in Opsporing Verzocht

Beeld van de verdachte man in Axel (foto: Omroep Zeeland)

In Axel wordt gespeurd naar een man die op 22 september een krantenbezorger van zijn fiets trok. Dat is te zien op bewakingsbeelden. Dezelfde man bedreigde daarvoor al een kaasboer op de markt.

In Opsporing Verzocht werd gemeld dat de man mogelijk een bekende is in Hulst, omdat de gestolen fiets van de krantenbezorger daar is teruggevonden. Maar ook wordt niet uitgesloten dat hij vanuit Terneuzen naar Axel is gegaan. Hij had namelijk een zakje plastic zakje van coffeeshop Miami aan de Westkolkstraat in Terneuzen bij zich.

In Koudekerke gaat het om beelden uit de Tramstraat. Op beelden van verschillende camera's is te zien hoe op 3 september drie mannen een woning binnendringen en een half uurtje later vertrekken met een buit die bestaat uit geld en sieraden.

Opsporing Verzocht wordt vanmiddag nog herhaald, om 12.05 uur op NPO 2. De politie hoopt dat de uitzending veel tips oplevert.

