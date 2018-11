Euterpe Heinkenszand dolgelukkig met cultuurprijs

Zonnetje

De gemeente wil mensen in de gemeente Borsele die een positieve invloed hebben op het culturele leven, met deze prijs in het zonnetje te zetten. De jury is enthousiast over het feit dat Muziekvereniging Euterpe zich niet alleen beperkt tot activiteiten in het eigen dorp maar ook in de omgeving actief is.

Origineel

Muziekvereniging Euterpe, die vorig jaar haar 125-jarig jubileum had, is onderverdeeld in een fanfare, een (jeugd)slagwerkgroep, een leerlingenorkest en een dweilband. Euterpe wordt geprezen voor de originele optredens die een groot publiek weten te trekken en op de educatieve rol die de vereniging op zich neemt door bijvoorbeeld muzieklessen te geven op scholen.

De prijs werd meteen gevierd. Tijdens de uitreiking werd twee straten verderop gerepeteerd. Vorig jaar ging de prijs naar 't Kunstuus, eveneens uit Heinkenszand.

Uitreiking Zeeland Refinery Cultuurprijs