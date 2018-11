Enquête over de veiligheid van een Arnemuidse kruising

Voor Dingemanse zelf is de situatie duidelijk. "Ik maak me grote zorgen. Straks als het Waterpark Veerse Meer komt, dan zal het verkeer alleen maar toenemen en het is nu al erg druk", vertelt Karel Dingemanse. "Ik durf mijn dochters met dit verkeer voor de deur niet naar buiten te sturen"

Overigens is volgens Dingemanse niet alleen de veiligheid in het geding, ook zijn woonplezier is afgenomen. "Ik moet de ramen dicht doen vanwege de geluidsoverlast."Hij geeft aan dat hij met zijn telefoon het geluid soms opmeet. Dan slaat het uit tot zestig decibel, dat is te vergelijken met een gesprek of een vaatwasmachine die aanstaat.

Vanavond praat burgemeester Harald Bergmann in Arnemuiden met de inwoners.

Lees ook: