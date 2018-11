'Noord-Beveland moet niet fuseren'

Je zou zeggen dat Delhez zich niet heeft verveeld in de korte tijd dat hij in Noord-Beveland zat: de hoogoplopende politieke ruzies rond de Zeeuwse Lagune-huisjes in het Veerse Meer, de gemeenteraadsverkiezingen waar de lokale partij de macht greep en de vondst van drugslabs op vakantieparken op Noord-Beveland.

'Zeker niet verveeld'

"Ik heb me zeker niet verveeld", zegt Delhez. "Die drugslabs zijn een ernstige zaak. Je hoort regelmatig dat er bij de productie van deze drugs doden in woningen worden gevonden."

Maar nu kiest de ambitieuze Delhez dus voor het veel grotere Veldhoven, met ruim 40.000 inwoners. Noord-Beveland telt maar 8.000 inwoners en lijkt te klein om nog lang zelfstandig te kunnen blijven. Zeker niet in een tijd waarin veel rijkstaken, zoals de WMO-zorgtaken en de Omgevingswet, naar de gemeenten worden geschoven en het plaatselijke ambtenarenkorps er zware taken bij krijgt. Hoewel Delhez zelf heeft gekozen voor een grotere gemeente, vindt hij toch dat Noord-Beveland het beste zelfstandig kan blijven:

Volgens Delhez is fuseren niet goedkoper dan zelfstandig blijven en kan de gemeente Noord-Beveland beter slim samenwerken met omliggende gemeenten.

Letty Demmers

Delhez wordt in Noord-Beveland opgevolgd door Letty Demmers, die juist de afgelopen tijd waarnemend burgemeester in Veldhoven was, de nieuwe gemeente van Delhez. Stuivertje wisselen dus voor de twee bestuurders.

De gemeente Noord-Beveland houdt vanavond een afscheidsreceptie voor Delhez,. Volgende week al wordt Delhez in Veldhoven geïnstalleerd.

