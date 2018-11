Zeeland wordt wakker: Heerema, afscheid burgemeester en verkeersveiligheid.

Culzean Wellhead jacket onderweg (foto: Foto: Heerema)

Heerema

Vakbond CNV is niet bang voor de toekomst van de vestiging van Heerema in Vlissingen-Oost. Wel zijn er zorgen over de rest van dit constructiebedrijf. Heerema sluit het hoofdkantoor in Zwijndrecht. Dat kost 56 banen.

Lees ook:

Burgemeester Marcel Delhez van Noord-Beveland. (foto: Noord-Beveland)

Delhez vertrekt

Noord-Beveland neemt vanavond tijdens een receptie afscheid van burgemeester Marcel Delhez. Hij vertrekt naar de grotere gemeente Veldhoven, maar pleit bij zijn vertrek toch nog voor de zelfstandigheid van de kleine gemeente Noord-Beveland.

Lees ook:

Enquête onderzoek verkeersveiligheid Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Veilige kruising

Burgemeester Bergmann van Middelburg praat vanavond met inwoners van Arnemuiden over allerlei onderwerpen. Karel Dingemanse hoopt dat de drukke kruising van de Nieuwlandseweg met het Schuttershof aan de orde komt. Hij heeft een enquête laten houden om aan te tonen dat meer mensen zich zorgen maken.

Lees ook:

Euterpe Heinkenszand wint Cultuurprijs (foto: Omroep Zeeland)

Prijs

Muziekvereniging Euterpe uit Heinkenszand heeft de Zeeland Refinery Cultuurprijs 2018 gewonnen.

Lees ook:

Wat kleur op een grijze dag in het park (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Het weer:

Wolkenvelden en wat zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Het blijft droog en het wordt maximaal 6 of 7 graden. Er staat niet meer zoveel wind, zwak tot hooguit matig vanuit het oosten. Ook morgen en vrijdag blijft het droog, met af en toe zonneschijn en maximaal een graad of 6 a 7. De wind blijft voorlopig vanuit het oosten waaien, met veelal een windkracht 2 tot 3. In de nachten koelt het wel flink af, tot net iets boven of rond het vriespunt.