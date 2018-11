Deel dit artikel:













Oud-wethouder Leo Luitwieler overleden

Het Middelburgse oud-raadslid Leo Luitwieler is overleden. Luitwieler zat van 1982 tot 2002 voor de SGP/RFP/GPV en later de Christenunie in de gemeenteraad, en was daarna drie jaar wethouder. In een overlijdensbericht schrijft de gemeente dat zijn betrokkenheid altijd groot was. Hij zette zich vooral in voor de belangen van Nieuw en Sint Joosland.

Oud-wethouder Luitwieler overleden (foto: Kerkenraad De Ontmoeting Middelburg) Leo Luitwieler was al enige tijd ziek. Hij werd 74 jaar. In een rouwadvertentie omschrijft de ChristenUnie Leo Luitwieler als "een betrokken en deskundige collega die leefde uit zijn geloof".