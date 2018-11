Brok hasj gevonden bij controle auto in Vlissingen

Politieagent (foto: ANP)

De politie hield rond middernacht een auto met daarin een 19-jarige Middelburger aan. De man bleek een brok hasj bij zich te hebben van 18 gram. Dat is in beslag genomen en wordt vernietigd. Uit een speekseltest bleek dat de man onder invloed was van drugs.

Later die nacht hebben agenten een andere auto op de Spuikomweg aan de kant gezet. In de wagen zat een 24-jarige Vlissinger. De agenten kregen door het gedrag van de man de indruk dat hij onder invloed van drank of drugs was. Uit de blaastest kwam naar voren dat hij niet gedronken had, maar de speekseltest wees uit dat hij THC had gebruikt. THC zit in cannabis.

De rijbewijzen van de de mannen zijn ingenomen.