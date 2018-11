Lijnbus en auto botsen bij Grijpskerke

In de bus zaten zo'n tien passagiers. De weg is afgesloten om de voertuigen weg te slepen. De passagiers konden hun reis in een andere bus vervolgen. De oorzaak van de botsing is onbekend.

Een lijnbus en een auto zijn zwaar beschadigd bij een botsing bij Grijpskerke (foto: HV Zeeland)

