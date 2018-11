En de genomineerden voor verkiezing van Zeeuws-Vlaamse Studentenstad zijn...

Weggetrokken jongeren kunnen hun nieuwe woonplaats nomineren voor de verkiezing. De verkiezing is in het leven geroepen door Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen. Volgens voorzitter Michiel Meijers moeten de Zeeuws-Vlaamse studenten die een stad hebben genomineerd dan wel met een leuk plan komen voor een evenement.

Evenement

"Ze kunnen dan een evenement met de waarde van 25.000 euro winnen in hun studentenstad. Voorwaarde is wel dat ze in hun plan meenemen dat Zeeuws-Vlaamse bedrijven zich kunnen promoten", aldus Meijers.

Op je zeventiende ben je niet bezig met wat je na je studie gaat doen." Koen Verhagen, bedenker Zeeuws-Vlaamse Studentenstad

De stichting vindt het namelijk belangrijk dat deze jongeren na hun studie terugkomen naar Zeeuws-Vlaanderen. Om er te wonen en te werken.

Na je studie

Koen Verhagen bedacht de verkiezing: "Op je zeventiende ben je niet bezig met wat je na je studie gaat doen. Als je dan bent afgestudeerd denk je niet meer zo snel terug aan Zeeuws-Vlaanderen. Dat willen we met deze jaarlijkse verkiezing proberen te vermijden." Door Zeeuws-Vlaanderen meer onder de aandacht te brengen hopen Verhagen en Meijers dat er meer Zeeuws-Vlaamse studenten na de studie weer terugkeren naar hun geboortegrond.

De winnende stad wordt vrijdag 23 november bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse BO2-event van de Juniorkamer Zeeuws-Vlaanderen in Biervliet.