Wielrenner Oreel volgend jaar in Duitse dienst

Lars Oreel (foto: Destil-Parkhotel Valkenburg)

Oreel reed dit jaar, net als plaatsgenoot Timo de Jong, voor Parkhotel Valkenburg Cycling Team. De toekomst van dat team was enige tijd onzeker, omdat er nog geen sponsor voor volgend seizoen was gevonden. Dat kwam uiteindelijk goed, maar Oreel kiest voor een verblijf in Duitsland. Het beste resultaat van Oreel was dit jaar de vierde plaats in de Antwerpse Havenpijl.

De nieuwe ploeg van Oreel heeft tot nu toe elf renners onder contract staan voor volgend seizoen.

