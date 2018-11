Onderzoek naar verkeersveiligheid in Rilland

Diverse meldingen over verkeersveiligheid in de Witte Molenwijk in Rilland (foto: Politie)

De afgelopen jaren zijn er diverse meldingen over de verkeersveiligheid binnengekomen. Het gaat onder meer over te hard rijden.

Om een goed beeld te krijgen van de problemen krijgen bewoners een enquête. De vragenlijst wordt vanaf vandaag bij alle bewoners in de wijk bezorgd. Bewoners wordt opgeroepen om de vragenlijst in te vullen zodat het probleem goed in kaart gebracht kan worden.

Plan van aanpak

De ingevulde enquêtes moeten voor maandag 10 december teruggestuurd worden, waarna ze worden geanalyseerd. Op basis van een plan van aanpak wil de politie samen met de gemeente daarna het vastgestelde probleem aanpakken, om zo de verkeersveiligheid in de Witte Molenwijk te verbeteren.