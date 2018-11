Deel dit artikel:













Stormvloedkering geeft populair computerspel een Zeeuws tintje

De stormvloedkering in de Oosterschelde speelt een rol in de nieuwe uitbreiding van het computerspel Civilization VI, Gathering Storm. Spelers krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals superstormen en overstromingen. En in de onlangs uitgebracht trailer van de uitbreiding is te zien hoe de schuiven van de Oosterscheldekering dichtgaan om een vloedgolf tegen te houden.

Centraal in de trailer is een speech van een vrouwelijke politicus die waarschuwt voor de gevaren van natuurgeweld. Getoond wordt hoe rampen als aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, maar ook voerstromingen hele beschavingen hebben weggevaagd. Maar het laat ook zien hoe mensen 'nieuwe oplossingen vinden voor aloude problemen'. Met de Oosterscheldekering als voorbeeld van zo'n nieuwe oplossing. Gevolgen van klimaatverandering In deze nieuwe uitbreiding krijgen de spelers allerlei natuurrampen voor hun kiezen. Ook moeten ze rekening houden met hun CO2-uitstoot. De makers willen zo meer aandacht creëren voor de gevolgen van klimaatverandering. Maar er zijn ook oplossingen, zoals de stormvloedkering. De nieuwe uitbreiding is te spelen vanaf 14 februari 2019. Bekijk hieronder de hele trailer: Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.