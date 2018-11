Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel extra reistijd doordat weg over Oosterscheldekering én Deltaweg dicht zijn

De N57 over de Oosterscheldekering wordt de komende drie nachten afgesloten. De weg is dicht van 20.00 tot 06.00 uur. De afsluiting is nodig om de elektriciteitskabel die in de kering loopt te repareren. Deze kabel werd ruim twee weken geleden beschadigd doordat een baggerschip tegen een pijler van de Oosterscheldekering was gevaren.

De N57 over de Oosterscheldekering wordt drie nachten afgesloten (foto: Omroep Zeeland) Door de afsluiting moeten veel weggebruikers rekening houden met extra reistijd, omdat de Deltaweg (N256) tussen Wilhelminadorp en Colijnsplaat 's nachts ook dicht is. Als je dan van Wilhelminadorp naar Burgh-Haamstede wilt rijden is de route negentig kilometer in plaats van dertig kilometer lang. Dat betekent dat je over dit ritje geen half uur doet, maar één uur en een kwartier. Uitstel is geen optie De reparatie van de elektriciteitskabel kan niet uitgesteld worden volgens Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. Nu deze kabel beschadigd is kan er geen stroom van de windmolens naar het vasteland vervoerd worden. En dat heeft grote financiële gevolgen voor de beheerder van het windpark. Pas als de kabel gerepareerd is kan Rijkswaterstaat onderzoek doen naar verdere schade aan de kering. De constructie en schuiven moeten nog nagekeken worden, al lijkt de schade die het baggerschip daaraan heeft aangericht mee te vallen. Van Wilhelminadorp naar Burgh-Haamstede moet 's nachts van 21 tot en met 23 november omgereden worden. (foto: Omroep Zeeland) Naast deze afsluitingen is tussen 20.00 en 06.00 uur ook de N57 over de Brouwersdam dicht. Op deze weg vinden tussen Scharendijke en Ouddorp werkzaamheden plaats. Deze zijn gisteravond begonnen en duren nog twee nachten. Lees ook: Tóch aanpassing aan werkzaamheden: Deltaweg uur later afgesloten

In november over Deltaweg en Zeelandbrug? Hou rekening met vertraging Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.