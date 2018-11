Dani nomineert zijn Tilburg als Zeeuws-Vlaamse studentenstad

Dani studeert doordeweeks Communicatie - International Event, Music & Entertainment Studies in Tilburg, maar in het weekend gaat hij altijd terug naar zijn roots in Kloosterzande. Om muziek te maken met zijn vrienden. Daar kijken zijn medestudenten uit Brabant gek van op. "Zeeuws-Vlaanderen heeft een stoffig imago. Het eerste wat ze altijd aan me vragen is: ligt Kloosterzande in België? De volgende vraag is: valt daar wel wat te beleven? Dat vind ik jammer, want er zijn zoveel mogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen."

Ik kan niet wachten om na mijn studie terug te komen naar Zeeuws-Vlaanderen" Dani Bracke, student

Om dat duidelijk te maken nomineerde Dani zijn studentenstad Tilburg voor de verkiezing Zeeuws-Vlaamse Studentenstad van Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen. De stichting wil studenten in contact brengen met bedrijven in de regio. Want er zijn genoeg vacatures, maar jongeren trekken weg.

Toekomstig personeel

Dani schreef een plan om Brabanders te laten zien dat er genoeg te doen is in de buurt van zijn oude woonplaats. Hij maakt nu kans op een evenement in Tilburg van 25.000 euro. Belangrijk is wel dat de Zeeuwse bedrijven die als sponsor opereren, een podium krijgen op het evenement om toekomstig personeel te werven.

Dat is voor Dani niet meer nodig. Hij is er al zeker van dat hij na zijn studie teruggaat, "Ook met mijn studie geloof ik dat ik werk kan vinden in de regio. Ik kan niet wachten om na mijn studie terug te gaan naar Zeeuws-Vlaanderen."

Lees ook: