Bejaarden zingen met kleuters; 'Je ziet dat de ouderen weer een beetje opleven!'

De kleuters zingen samen met de ouderen. Bij het liedje Papegaaitje leef je nog klappen de kleine kinderhandjes enthousiast op de handen van de ouderen. Medeorganisator van de Zeeuwse Muziekschool Hans Hest vertelt dat deze activiteit in het leven is geroepen om ouderen met jongeren te verbinden. "Je ziet dat de ouderen weer een beetje opleven wanneer de kinderliedjes worden gezongen. Er komen allerlei herinneringen naar boven."

Verbinding

Muziektherapeut Janneke de Kok begeleid de zang met haar gitaar. De kleuter zijn erg open en spontaan vindt zij. "Hier zitten oude mensen waar het soms moeilijk is om mee in contact te komen. De kinderen pikken dit leuk op. Ze zijn onbevangen en stappen gewoon op de mensen af."

Een van de mooie momenten die de Kok heeft meegemaakt was tijdens het liedje Papegaaitje leef je nog. Een vrouw die half verlamd is had maar één hand waar zij mee kon klappen. Een jongetje klapte met zijn hand op haar goede hand, beschrijft de Kok. Zo kon de vrouw toch meedoen. Het jongetje deed alsof dit de normaalste zaak van de wereld was.