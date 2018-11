Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drie gewonden bij ongeluk in de Sluiskiltunnel

In de Sluiskiltunnel is vanmiddag een ongeluk gebeurd waarbij twee personenauto's waren betrokken. Drie mensen zijn gewond geraakt. De tunnel was door het ongeluk ruim anderhalf uur afgesloten.

(foto: OZ) Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur in de zuidbuis van de tunnel, dat is in de richting van Zelzate. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.