Dorpsraden krijgen grotere rol, maar moeten wel nog steeds vaak een 'nee' accepteren

Wie Lewedorp vanaf de westkant binnenrijdt komt langs de Schaapsweel, een oude zandafgraving waar de bezoeker kan genieten van natuurschoon aan een kleine plas. Maar dat was niet altijd zo. Zo'n zeven jaar geleden was de plek overwoekerd met riet en andere planten.

'Mooie entree'

De dorpsraad Lewedorp, een aannemer en het waterschap sloegen de handen ineen en maakten de Schaapsweel tot wat het nu is. "Een mooie entree van ons dorp," zegt Ad Lijmbach, voorzitter van de dorpsraad.

Maar het gaat niet altijd van een leien dakje. "Je moet de belangen van de andere partij aan de tafel goed inschatten en weten dat je niet overal 'ja' op kunt krijgen. Het kan ook weleens 'nee' zijn", zegt Lijmbach.

Dovemansoren gemeente Sluis

Dat weet Duncan Willemsen, voorzitter van de dorpsraad IJzendijke, maar al te goed. Hoewel hij als 28-jarige een jonge dorpsraadsvoorzitter is - meestal zijn het mannen van middelbare leeftijd - heeft Willemsen inmiddels al acht jaar ervaring. In die tijd is er van alles bereikt. Onlangs nog werd een oud bushokje op initiatief van zijn dorpsraad omgevormd tot zogeheten mini-bibliotheek.

Maar een groter plan van de dorpsraad IJzendijke om een Multi Functioneel Centrum (MFC) op te richten is bij de gemeente Sluis al tien jaar aan dovemansoren gericht. "Er zijn veel ontwikkelingen geweest in IJzendijke en het is moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en om daar de benodigde financiën bij te vinden," zegt Willemsen.

Spagaat

Het toont de spagaat aan waar dorpsraden vaak mee te maken krijgen. Aan de ene kant worden zij door gemeentebesturen gezien als een klankbord, een soort representant van de bevolking, maar aan de andere kant moeten dorpsraden niet te veel willen en op de stoel van de wethouder gaan zitten. Ze zijn immers niet democratisch gekozen.

Ondanks die tweespalt neemt het belang van dorpsraden toe. Jan Oudesluijs, voorzitter van de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen (ZVKK) ziet een duidelijke opleving in de belangstelling voor zijn vereniging: "Het bestuur gaat meer op afstand staan. In jouw eigen kleine kern zul je zelf het initiatief moeten nemen hoe jij jouw leefomgeving wilt invullen. Dat moet je gezamenlijk doen en daar zijn die dorps- en wijkraden voor."

Zelf verduurzamen

Het past helemaal in het moderne idee van burgerparticipatie. De overheid die ruimte laat voor eigen initiatief. Opvallend is dat de ZVKK aansluiting zoekt bij de Provincie Zeeland om initiatieven van de grond te krijgen die de gemeenten overstijgen. Zo is er op woensdag 21 november een lezingenavond georganiseerd in 's-Gravenpolder over de vraag wat je als burger zelf kun doen aan verduurzaming. Provinciebestuurder Ben de Reu is daarbij uitgenodigd.

De Reu gaat er graag heen, want: "Ik heb de ervaring dat dorpsraden heel dicht bij de mensen staan en heel goed oppikken wat er in de samenleving gebeurt op het niveau van een dorp of een wijk." Hij begrijpt daarom goed dat het belang van en de belangstelling voor dorpsraden toenemen. Ben de Reu wil als provinciebestuurder de gemeentes uiteraard niet passeren, maar hij vindt het prima dat de dorpsraden zich voor thema's als energietransitie en klimaatverandering tot de provincie wenden.

Geen blanco cheque

Een blanco cheque voor de dorpsraden heeft hij echter zeker niet. "Het is niet onze taak om vergadercircuits te betalen." Maar voor goed onderbouwde initiatieven van dorpsraden staat de provincie Zeeland zeker open", aldus De Reu.