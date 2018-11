'Bruikbare tips' over Zeeuwse zaken in Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht (foto: FB Opsporing Verzocht)

Op de beelden van een woninginbraak in Koudekerke kwamen negen reacties. Aandacht voor het lastigvallen van een krantenbezorger in Axel leidde tot zeven tips. In die Axelse zaak zijn ook namen genoemd.

De recherche gaat nu aan de slag met de aanwijzingen van het publiek.

