Postume onderscheiding voor soldaat Leendert Bakker

Zijn kleindochters Leonie en Elvira namen het Oorlogsherinneringskruis in ontvangst namens hun moeder die er niet bij kon zijn. Leonie: "Zij is enorm trots dat dit gebeurt. Als 5-jarig meisje verloor zij die tiende mei haar vader over wie in de familie nog vaak wordt gesproken."

Luchtoorlog boven Zeeland

Ook werd het boek 'De luchtoorlog boven Zeeland, deel 2, Schouwen-Duiveland' overhandigd aan burgemeester Rabelink. Dit boek, van Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk beschrijft niet alleen de strijd in de meidagen op het vliegveld Haamstede, maar ook alle voorvallen die zich in de periode 1939-1945 op en in de wateren rondom Schouwen-Duiveland hebben voorgedaan.

Het boek is een mix van militair-historische feiten aangevuld met het menselijke verhaal van betrokken bemanningsleden, hun families en andere slachtoffers. De Meester en Stoutjesdijk zijn van plan nog meer delen over de luchtoorlog boven Zeeland te schrijven.